В мире разрабатывается не менее 20 вакцин от коронавирусной инфекции - ВОЗ

Не меньше 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатывается сейчас в мире. По некоторым из них уже начались клинические испытания, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхоув.

Накануне стало известно, что в России готовы прототипы шести вакцин от коронавируса, их начали испытывать на лабораторных животных. Только после успешного завершения этой стадии начнутся клинические испытания на людях. Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют, что уже в четвертом квартале этого года могут начаться поставки препаратов для вакцинирования населения.

В США один из исследовательских институтов (Kaiser Permanente Washington Research Institute) уже начал клинические испытания: 45 добровольцам вводят с разницей в месяц две дозы вакцины. Однако производство начнется не раньше, чем через 10 месяцев, и то если с добровольцами все будет в порядке.