01 Октября 2020
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арбитражный суд, здание, табличка (2020) | Фото: dayperm.ru

В 2019 году арбитраж признал необоснованными требования к УВЗ на сумму 2 млрд рублей

Пристальный интерес к "Уралвагонзаводу" уральских СМИ - явление в новостной повестке постоянное. Накануне предстоящего празднования Дня Победы, тем более, понятное. Танки, которые производит УВЗ, традиционно участвуют в параде военной техники на Красной площади.

Но в последнее время в новостной повестке Урала все чаще появляются материалы, связанные с так называемой финансово-хозяйственной деятельностью концерна. А поводы - судебные иски различных организаций. В принципе разбирательства в арбитражных судах для любой крупной производственной структуры - дело обычное. И далеко не всегда судебные претензии становятся информационным поводом.

Причину столь пристального интереса уральских СМИ к арбитражному судопроизводству именно, когда оно касается УВЗ, Накануне.RU попыталось прояснить, обратившись за комментарием на само предприятие.

иннопром, стенд УВЗ(2017)|Фото: Накануне.RU

В пресс-службе УВЗ пояснили: "АО «Концерн «Уралвагонзавод» это большая производственная структура с существенным оборотным капиталом. Неудивительно, что существует ряд структур, желающих обогатиться незаконным способом за счет предприятия, работающего на безопасность государства. Таким образом в судах возникают иски, зачастую, по надуманным причинам на достаточно крупные суммы".

Также в УВЗ отметили, что концерн, как добросовестное предприятие, выполняющее гособоронзаказ и обязательства перед заказчиками и поставщиками, продолжает активно законным способом защищать свои интересы, в том числе, и в судебном порядке.

Как сообщили в концерне, только за 2019 год судом признаны необоснованными требования к УВЗ на сумму 2 млрд рублей.

И особо отметили, что "информация о количестве исков и обоснованности общей суммы, которая периодически появляется в СМИ, с профессионально-юридической позиции НЕ соответствует действительности и носит признаки тенденциозности." При этом, работа по "правовой защите интересов концерна ведется постоянно и будет продолжена в дальнейшем".

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В 2019 году арбитраж признал необоснованными требования к УВЗ на сумму 2 млрд рублей

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Теги: уралвагонзавод, арбитражный суд, иски, увз



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