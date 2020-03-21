Лукашенко заявил о полной поддержке российских властей предложений Белоруссии по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские власти полностью поддержали предложения белорусской стороны по поставкам нефти.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" - спросил Александр Лукашенко на совещании по вопросам нефтепереработки.

Глава администрации подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы, передает "Белта".

Не сообщается, идет ли речь о каких-то новых договоренностях, или российская сторона согласилась на прежние условия Белоруссии.