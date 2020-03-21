01 Октября 2020
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Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ (2018) | Фото: http://president.gov.by/

Лукашенко заявил о полной поддержке российских властей предложений Белоруссии по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские власти полностью поддержали предложения белорусской стороны по поставкам нефти.
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"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" - спросил Александр Лукашенко на совещании по вопросам нефтепереработки.

Глава администрации подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы, передает "Белта".

Не сообщается, идет ли речь о каких-то новых договоренностях, или российская сторона согласилась на прежние условия Белоруссии.

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Лукашенко заявил о полной поддержке российских властей предложений Белоруссии по поставкам нефти

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Теги: александр лукашенко, нефть, белоруссия, поставки, переговоры



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