В Москве выписали еще трех полностью вылечившихся от коронавируса людей

В Москве выписали еще трех человек после полного выздоровления от коронавируса. Всего выписали уже восемь человек.

После курса лечения лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"У нас есть хорошие новости – 8 человек, у которых была коронавирусная инфекция, прошли лечение, полностью выздоровели и уже выписаны из наших медицинских учреждений", - отметила вице-мэр.

Семь пациентов было выписано из ИКБ№1, один из медицинского комплекса в Коммунарке.

Всего в России на 21 марта 254 заболевших коронавирусной инфекцией, 12 выздоровевших, одна заболевшая скончалась от осложнений хронических заболеваний на фоне пневмонии.