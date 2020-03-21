01 Октября 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

С 22 марта аэропорт Красноярска временно перестанет быть международным

Международный аэропорт Красноярска на время потеряет этот статус. С 22 марта будут закрыты все заграничные рейсы из него, которые осуществлялись в такие страны как Таиланд, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Китай, передает ТВК "Красноярск".

До сих пор из Красноярска продолжала полеты авиакомпания Azur Air (Таиланд, Куба, Мексика), но и она теперь приостанавливает полеты до 20 апреля. Таким образом, из Красноярска теперь можно улететь только в российские города.

Запреты на полеты связаны с эпидемией коронавируса COVID-19. Часть рейсов запрещают страны прибытия (там введет режим ЧС), часть отказывается принимать Россия – из-за неблагоприятной обстановки в странах отправления.

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С 22 марта аэропорт Красноярска временно перестанет быть международным

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Теги: коронавирус в россии, коронавирус, covid-19, красноярск, аэропорт, azur air



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