С 22 марта аэропорт Красноярска временно перестанет быть международным

Международный аэропорт Красноярска на время потеряет этот статус. С 22 марта будут закрыты все заграничные рейсы из него, которые осуществлялись в такие страны как Таиланд, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Китай, передает ТВК "Красноярск".

До сих пор из Красноярска продолжала полеты авиакомпания Azur Air (Таиланд, Куба, Мексика), но и она теперь приостанавливает полеты до 20 апреля. Таким образом, из Красноярска теперь можно улететь только в российские города.

Запреты на полеты связаны с эпидемией коронавируса COVID-19. Часть рейсов запрещают страны прибытия (там введет режим ЧС), часть отказывается принимать Россия – из-за неблагоприятной обстановки в странах отправления.