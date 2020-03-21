01 Октября 2020
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Общество В России Крым
Артек (2018) | Фото:youtube.com

В "Артеке" отменили апрельскую смену из-за коронавируса

Круглогодичный международный детский центр "Артек" отменяет апрельскую смену (2-23 апреля) из-за коронавируса.

Основанием для отмены стало решение Минпросвещения России, которому подведомственен центр, говорится в сообщении на сайте лагеря. Там же сообщается, что родители детей, которые должны были приехать на это время в "Артек", смогут вернуть деньги за ж/д и авиабилеты на основании решения оперштаба министерства и указа главы Республики Крым (о введении режима повышенной готовности).

В настоящее время МДЦ "Артек" работает в штатном режиме. Санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная, отметили в организации.

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В "Артеке" отменили апрельскую смену из-за коронавируса

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Теги: коронавирус в россии, коронавирус, covid-19, крым, артек, отмена смены



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