В "Артеке" отменили апрельскую смену из-за коронавируса

Круглогодичный международный детский центр "Артек" отменяет апрельскую смену (2-23 апреля) из-за коронавируса.

Основанием для отмены стало решение Минпросвещения России, которому подведомственен центр, говорится в сообщении на сайте лагеря. Там же сообщается, что родители детей, которые должны были приехать на это время в "Артек", смогут вернуть деньги за ж/д и авиабилеты на основании решения оперштаба министерства и указа главы Республики Крым (о введении режима повышенной готовности).

В настоящее время МДЦ "Артек" работает в штатном режиме. Санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная, отметили в организации.