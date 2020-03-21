Число коронавирусных больных в России выросло до 254: новый случай в Красноярском крае

В стационаре БСМП в Красноярске находится пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении краевого министерства здравоохранения. Таким образом, их количество за сутки выросло на одного. Подробностей о заболевшем пока не сообщается.

Под медицинским наблюдением в регионе находится 2370 человек (за сутки их количество увеличилось более чем в два раза – на 1248 человек).

Всего с 31 января в крае на коронавирус обследован 1721 человек, 201 – за последние сутки.

Всего в России, по данным Роспотребнадзора на 20 марта, было 253 заболевших коронавирусом, девять человек полностью выздоровели.