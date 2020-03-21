На горящем складе алюминиевого завода в Подмосковье обрушилась крыша

На складе Дмитровского алюминиевого завода (Московская область), где утром начался пожар, обрушилась крыша, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС.

"Произошло обрушение кровли по всей площади. На место выехала Лаборатория по замеру ПДК, выдвинулся пожарный поезд. К тушению привлечены 73 человека и 22 ед. техники. Ведётся наращивание группировки", - сообщили в ведомстве.

Ранее пожару был присвоен 3-й номер. Столб черно-серого дыма хорошо виден уже за несколько километров от места ЧП. Сообщалось также, что площадь возгорания составляет 60 тыс. кв. м.