01 Октября 2020
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Общество Тюменская область В России
(2006) | Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

Второй тюменец с коронавирусом чувствует себя хорошо, у его близких тесты на COVID-19 – отрицательные

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских во время онлайн-брифинга рассказала о состоянии второго тюменца, заразившегося коронавирусом COVID-19. Подтверждающий анализ мужчины из новосибирской лаборатории "Вектор" был получен накануне.

"Он после контакта с иностранными гражданами сразу был изолирован. Чувствует себя хорошо, находится в изоляционном боксе. В изоляции люди первого контактного уровня, второго уровня – в обсервации в санатории "Градостроитель". У всех взят анализ, он отрицательный пока. Также на 10-й день после предполагаемого заражения будут взяты еще анализы", - рассказала Кузнечевских.  Люди третьего уровня контакта находятся на самоизоляции (они сами заявились, побеспокоившись о возможном контакте с заболевшим).

Замгубернатора также еще раз опровергла информацию о смерти первого заболевшего коронавирусом тюменца, появившуюся накануне. Он жив, находится под контролем врачей и получает необходимую помощь. В больнице он с 11 марта.

По последним данным, 170 человек находятся в Тюменской области под медицинским надзором по коронавирусу (включая карантин в санатории "Градостроитель" и изолятор в инфекционной больнице). "Но это растущая цифра. Порядка 500 человек обратились в call-центр после возвращения из-за границы, и по 300 из них мы уже отработали информацию, их смело можно добавлять к этим 170", - отметила Кузнечевских.

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Второй тюменец с коронавирусом чувствует себя хорошо, у его близких тесты на COVID-19 – отрицательные

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Теги: коронавирус в россии, коронавирус, covid-19, тюмень, брифинг, ольга кузнечевских



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