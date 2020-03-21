01 Октября 2020
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Общество В России
Главный инфекционный врач Ставропольского края Ирина Санникова. (2020) | Фото: telegram-канал Baza

Главный инфекционист Ставрополья скрыла поездку в Испанию и ходила на работу. Сейчас у нее подозревают коронавирус

Главному инфекционисту Ставрополья может грозить уголовная ответственность за сокрытие выезда в Испанию.

СМИ сообщают, что в отношении Ирины Санниковой, которая также является профессором местного медуниверситета, составлен рапорт. В документе, на который ссылается РБК, говорится о выезде женщины в Испанию "без ведома руководства" с 6 по 9 марта.

После возвращения в Россию врач-инфекционист вышла на работу, не выдержав положенный двухнедельный карантин, говорится в документе. В процессе работы она контактировала с группой из 13 иностранных студентов, а также с 11 работниками кафедры, где она преподает. Все они в настоящий момент изолированы.

Ирина Санникова была госпитализирована 17 марта с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19. Позже региональные власти сообщили, что у женщины-врача (имя не называлось) подтвержден коронавирус.

В рапорте говорится о признаках преступлений по ч.1 ст. 237 УК России (сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией) и ч.1 ст. 293 УК России (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

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Главный инфекционист Ставрополья скрыла поездку в Испанию и ходила на работу. Сейчас у нее подозревают коронавирус

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Теги: ирина санникова, коронавирус в россии, коронавирус, инфекционист, covid-19, уголовная ответственность



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