01 Октября 2020
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Происшествия В России Московская область
Пожар на складе Дмитровского алюминиевого завода 21.03.2020. (2020) | Фото: МЧС РФ

В подмосковном Дмитрове горит здание алюминиевого завода. Готовится пожарный поезд и авиация

В поселке Каналстрой (Дмитров) Московской области горит складское помещение Дмитровского алюминиевого завода. Огромный столб серого дыма хорошо виден за несколько сот метров. Информации о пострадавших пока нет.

По последним данным, огонь распространился на 80% здания (порядка 60 тыс. кв. м). Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС, в 9:12 мск пожару был присвоен 3-й номер. На месте ЧП пока работают 14 человек и шесть единиц техники.

Пожар на складе Дмитровского алюминиевого завода 21.03.2020.|Фото: МЧС РФ

"Здание склада железобетонное, одноэтажное, размерами в плане 300х200 м. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдался дым внутри здания. По предварительной информации, горит кровля здания, площадь пожара 60 тыс. кв. м. Для тушения пожара готовится пожарный поезд и авиация", - сообщили в МЧС.

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В подмосковном Дмитрове горит здание алюминиевого завода. Готовится пожарный поезд и авиация

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Теги: дмитров, подмосковье, пожар, склад, алюминиевый завод



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Развитие сюжета:

Ранее 21.03.2020 10:38 Мск На горящем складе алюминиевого завода в Подмосковье обрушилась крыша

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