В России из-за коронавируса могут разориться 3 миллиона предпринимателей – ТПП

В Торгово-промышленной палате России поделились своим видением влияния коронавируса на бизнес в стране. Так, около 3 млн предпринимателей могут свернуть бизнес, если эпидемия затянется, риск потерять работу нависнет над 8,6 млн человек, сообщили руководители ТПП на онлайн-конференции.

"Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса", — цитирует РБК вице-президента ТПП Елену Дыбову.

Опрос, проведенный палатой, показывает: треть предприятий в регионах готовы продержаться при снижении спроса максимум еще один квартал. При этом половина бизнесменов считает, что вновь открыть свое дело в ближайшее время не сможет. Многие могут обанкротиться просто из-за формальных причин, а по закону после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет, отметила Дыбова.

Накануне правительство и ЦБ объявили о мерах поддержки бизнеса в условиях экономического спада и эпидемии коронавируса. Обещаны налоговые послабления, моратории на проверки и – самое важное – дешевые кредиты, правда, их банкам лишь рекомендуют выдавать, а не обязывают. Многие эксперты говорят, что в сложившихся условиях нужны более мощные меры, особенно на фоне того, что Центральный банк не решается изменить ключевую ставку.