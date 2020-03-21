01 Октября 2020
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Игорь Сечин (2019) | Фото: Накануне.RU

Сечин о текущих ценах на нефть: "Это не является драматичным"

Глава нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин, которого некоторые подозревают в способствовании срыву сделки ОПЕК+, дал интервью телеканалу "Россия 24". В нем он радостно сообщает о том, что компании, добывающие сланцевую нефть, вероятно, покинут рынок, за счет чего цены могут вырасти обратно. При этом цена такой победы для экономики и социальной сферы России его, по-видимому, не слишком интересует.

"Является ли это драматичным? Драматичным не является. Я предполагаю, что к концу года цена может восстановиться - где-то от 50 до 60 долларов. Потому что сланцевая добыча начинает выбывать, ряд таких компаний уже прекращает свою работу. И это, конечно, тоже приведет к какой-то новой балансировке", - заявил Сечин.

Аналитики, кстати, не испытывают такого оптимизма как Сечин, склоняясь к версии о нефти по $40 в лучшем случае, ведь дело не только и не столько в сланцевой нефти, а в глобальной рецессии из-за пандемии коронавируса.

 

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Сечин о текущих ценах на нефть: "Это не является драматичным"

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Теги: игорь сечин, цены на нефть, роснефть



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