01 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Москве мужчина на глазах собственных детей зарезал жену и ее родителей

39-летний москвич подозревается в убийстве жены (38), тещи (61) и тестя (60). В момент происшествия в квартире дома по Волоколамскому шоссе находились также малолетние дети супругов – трех и восьми лет.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 21 марта. Мужчина нанес родственникам множественные удары ножом, от чего они скончались на месте. После подозреваемый позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

"Насилия в отношении детей не применялось, они переданы родственникам. Мужчина будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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В Москве мужчина на глазах собственных детей зарезал жену и ее родителей

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Теги: москва, убийство, супруги, родственники



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