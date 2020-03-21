В Москве мужчина на глазах собственных детей зарезал жену и ее родителей

39-летний москвич подозревается в убийстве жены (38), тещи (61) и тестя (60). В момент происшествия в квартире дома по Волоколамскому шоссе находились также малолетние дети супругов – трех и восьми лет.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 21 марта. Мужчина нанес родственникам множественные удары ножом, от чего они скончались на месте. После подозреваемый позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

"Насилия в отношении детей не применялось, они переданы родственникам. Мужчина будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).