В Челябинской области на карантин по коронавирусу поместили еще 19 человек

В Челябинской области на карантин по коронавирусной инфекции COVID-19 поместили еще 19 человек. Таким образом, в Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере сейчас находятся 32 человека, все они здоровы. Это россияне, а также граждане Египта, Китая, Казахстана, Узбекистана и Ирака, сообщил региональный оперштаб. Находящиеся на карантине люди ежедневно проходят медосмотр.