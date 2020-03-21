01 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
пикет, шугалей, ливия (2020) | Фото: t.me/rlz_the_kraken

Малькевич изобличил ложь Bloomberg в расследовании о похищенных в Ливии россиянах

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич прокомментировал «сенсационное расследование» западного издания Bloomberg, в котором российских социологов называют «оперативниками». Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Малькевича, западные СМИ регулярно тиражируют ложные данные, направленные против России. Продвигаемый ими тезис о вмешательстве РФ в выборы США стал основополагающим, и теперь его приписывают всем инфоповодам, где есть упоминание о нашей стране.

Так получилось и в этом случае. Bloomberg обвинил российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, находящихся в плену в Триполи, во вмешательстве в ливийские выборы. Глава ФЗНЦ отметил, что это абсурдное и бездоказательное заявление, учитывая тот факт, что социологов обвиняли во вмешательстве еще в июне, а ведь на тот момент в североафриканской стране не планировалось никаких выборов в принципе. При этом это позиция издания, тогда как сами официальные власти в Триполи подобного не утверждали.

BBCnews, ливия(2020)|Фото:ВВС news

Малькевич назвал подобную практику вбросов устаревшим трендом Запада, который постоянно ведет целенаправленную информационную войну против России. Однако, как и в других случаях, расследование Bloomberg полностью необъективно: в нем отсутствуют немаловажные факты, которые издание решило не упоминать.

Так, эксперт подчеркнул, что похищение социологов происходило непосредственно при участии американских спецслужб. Так, известный факт, что тюрьму не раз посещал некто «Рэй», который является никем иным, как главой службы безопасности сотрудничества американского посольства в Тунисе Раймондом Мэттоксом.

Также в материале не был упомянут брат террориста-смертника из группировки RADA (бандформирование, ответственное за похищение россиян), который три года назад устроил теракт в Манчестере.

Наконец, владелец издания Майкл Блумберг собирался участвовать в предстоящих в 2020 году выборах президента США, но снял свою кандидатуру в пользу Джо Байдена – основного конкурента действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа (что очевидно говорит о его предвзятости в отношении России).

Шугалей и Суэйфан находятся в неофициальной тюрьме «Митига» с мая прошлого года. На фоне неудачи американцев в деле против России о вмешательстве в выборы США, западные СМИ переключились на социологов, при этом используя ту же риторику, что и в случае со Штатами, заключил Малькевич.

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Малькевич изобличил ложь Bloomberg в расследовании о похищенных в Ливии россиянах

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Теги: малькевич, bbc, bloomberg, ливия, максим шугалей и самер суэйфан, ФЗНЦ, триполи, тюрьма митига



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