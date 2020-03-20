01 Октября 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Мария Захарова: возвращения домой из зарубежных стран ждут девять тысяч россиян

Девять тысяч россиян ждут возвращения в Россию из зарубежных стран. Такое заявление в своем Facebook сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что в настоящий момент идет межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из Марокко и других стран

"Все понимаю. Больше чем вы думаете, так как круглосуточно общаемся со всеми уголками мира. И слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях", - заявила Захарова.

Напомним, со среды, 18 марта, вступило в силу распоряжение правительства России о запрете на въезд в страну иностранным гражданам. Исключение сделано для пилотов, дипломатов, а также лиц, постоянно проживающих в РФ. Запрет распространяется в том числе и на граждан Белоруссии.

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Мария Захарова: возвращения домой из зарубежных стран ждут девять тысяч россиян

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Теги: МИД РФ, Мария Захарова, коронавирус, вывоз россиян



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