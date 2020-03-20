30 Сентября 2020
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Политика В России Крым
ПМЭФ-2019, Сергей Аксенов (2019) | Фото: Накануне.RU

Аксенов пригрозил уголовной ответственностью крымчанам, которые были за границей по украинскому паспорту и скрывают это

Глава Республики Крым Сергей Аксенов предупредил, что он будет настаивать на возбуждении уголовного дела против тех крымчан, которые были за границей по украинскому паспорту, имея в виду страны, помимо Украины. Об этом он заявил на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.
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По словам вице-премьера республики Елены Романовской, власти не могут отследить перемещение, ведь крымчане выезжают и въезжают по российскому паспорту, а вот вне пределов России по украинскому загранпаспорту могут посещать другие страны. В нынешних условиях это таит большую опасность.

"Вы рискуете привезти сюда заразу, подвергаете опасности жизни родственников, соседей, других крымчан. Если выяснится, что кто-то скрыл [информацию о посещении других стран] и привез заразу на территорию Республики Крым, то я буду настаивать на возбуждении уголовного дела", - подчеркнул Аксенов.

Он поручил разместить на пунктах пропуска информационные стенды, напоминающие о необходимости сообщать о таких поездках.

Пока в Крыму заболеваний коронавирусом не зафиксировано.

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Аксенов пригрозил уголовной ответственностью крымчанам, которые были за границей по украинскому паспорту и скрывают это

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Теги: Крым, Украина, Сергей Аксенов, коронавирус



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