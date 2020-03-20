Карантин: в Хмельницкой области люди забросали камнями автобус

В селе Должок Хмельницкой области Украины люди, не попавшие в автобус, который отправлялся в Каменец-Подольский, забросали его камнями в знак протеста, так как водитель отказался, согласно решению украинского правительства, везти более 10 пассажиров. Об этом сообщил председатель Каменец-Подольской районной администрации Анатолий Бернашевский.

Из-за коронавируса на Украине запрещено перевозить в транспортных средствах более 10 человек. Но из-за закрытия метро это приводит к "штурмам" трамваев, автобусов и троллейбусов при огромном количестве недовольных. Так, в Хмельницкой области были разбиты стекла автобуса. В результате перевозчик вообще снял все автобусы с маршрута и отказался от перевозок.

В Киеве недовольный разбил стеклянные двери в троллейбусе, когда водитель отказался ехать с ним как "лишним" пассажиром. Еще один конфликтный случай тоже произошел в Киеве, где 11-й пассажир с нецензурной бранью вытолкал из автобуса 10-го - кондуктора, заявив, что ему нужно ехать, а вот кондуктор может подождать.

В Одессе пассажир, которого не пустили в трамвай без маски, лег на рельсы. А в одном из районов Харькова жители заблокировали движение трамваев.

Напомним, после закрытия метро ситуация в крупных городах Украины резко ухудшилась. А врачи массово не могут добраться на работу.

Интересно, что забрасывание камнями в знак недовольства, похоже, становится украинской традицией. Вначале это произошло в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Уханя украинцев, затем во Львове.