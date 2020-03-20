30 Сентября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова (2020) | Фото: dz.admtyumen.ru

А говорили - "фейк". Директор департамента здравоохранения Тюменской области уволилась

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова оставила свой пост.

"Сегодня был ее последний рабочий день", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения.

Отметим, что еще вчера в ведомстве информацию об увольнении опровергали, называли фейком. Напомним, слухи об увольнении Куликовой с возможным переходом в федеральный минздрав ходили еще в конце февраля. Тогда департамент здравоохранения также опровергал информацию.

По предварительным данным, с 1 апреля Инна Куликова приступает к работе в новой должности - заместителя министра здравоохранения РФ. Сообщается также, что она возглавит один из департаментов минздрава. По другим сведениям, она может занять должность советника министра здравоохранения.

Эти сведения пресс-служба департамента здравоохранения комментировать отказалась.

"Я не работаю в минздраве", - заявила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

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А говорили - "фейк". Директор департамента здравоохранения Тюменской области уволилась

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Теги: Инна Куликова, департамент здравоохранения Тюменской области, минздрав рф, повышение



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