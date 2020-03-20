В Тюменской области еще один случай коронавируса: молодой мужчина, тесно общался с иностранцами

В Тюменской области подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом. Информацию Роспотребнадзора прокомментировали в тюменском оперштабе по противодействию коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.

Точный возраст заболевшего не уточняется, однако сообщается, что это "молодой мужчина, у которого был тесный контакт с иностранцами".

Он госпитализирован в инфекционную больницу. Состояние его организма хорошее, поэтому он чувствует себя удовлетворительно, температура нормальная. Сейчас установлен полный список лиц – от кого он мог заразиться, а также тех, с кем он контактировал после. У всех забираются анализы.

Напомним, 15 марта коронавирус был выявлен у мужчины, который отдыхал в Швейцарии. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Всего в регионе подтверждено три случая коронавируса. Первой заболевшей стала китайская студентка Тюменского индустриального университета. Она уже поправилась.