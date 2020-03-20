Тагильские полицейские, осужденные за гибель задержанного, пытались добиться оправдания, но им отказали

Кассационный суд в Челябинске отказал бывшим сотрудникам полиции Нижнего Тагила, осужденным за жестокое избиение задержанного в отделе полиции . Защита осужденных подавала документы для вынесения оправдательного приговора. Соответствующий документ судебного постановления оказался в распоряжении Накануне.RU.

Как ранее писало наше агентство, в октябре 2017 года в Нижнем Тагиле после избиения в одном из отделений полиции погиб задержанный Станислав Головко.

В итоге, «оборотней в погонах» осудили, но впоследствии освободили по УДО. Теперь сестра погибшего Екатерина Головко пытается взыскать с Минфина России материальную компенсацию. Ранее девушка дала откровенное интервью Накануне.RU.