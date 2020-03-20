Состояние екатеринбуржцев, заболевших коронавирусом, оценивается как удовлетворительное

Екатеринбуржцы, диагноз "коронавирус" у которых подтвердился накануне, чувствуют себя удовлетворительно. Двое уже находились в больницах, остальные заразившиеся - родственники первой пациентки и были под наблюдением, сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Первая заболевшая екатеринбурженка уже активно поправляется, добавил он.

Напомним, по вчерашним данным, коронавирус подтвержден у 6 жителей столицы Урала. Новых данных по коронавирусу пока не дал Роспотребнадзор, который получает всю информацию от новосибирского института "Вектор".