30 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Яна Смирнова (2020) | Фото: vk.com/lizaalertekb

"Тело Яны нашли в деревне, а убийца написал явку с повинной": подробности гибели 19-летней екатеринбурженки

Накануне.RU стали известны первые сведения о гибели 19-летней Яны Смирновой. Девушку нашли мертвой сегодня утром. Как рассказали нам подруги убитой, ее тело было найдено полицейскими.

"Нашу подругу убили. Пока мы знаем только то, что это сделал знакомый, с которым Яна проводила последнее время. Нам сказали, что он уже задержан", - рассказала одна из приятельниц погибшей.

Кроме того нашему агентству стало известно о том, что тело было обнаружено в деревушке в 30 км от уральской столицы.

"Парень, убивший Яну, сам написал явку с повинной", - сказала еще одна собеседница Накануне.RU.

Юная екатеринбурженка пропала в конце февраля этого года. Пропавшую искали активисты поискового отряда "Лиза Алерт".

В пресс-службе регионального Следственного комитета пока воздерживаются от комментариев.

Яна Смирнова(2020)|Фото: vk.com/lizaalertekb

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"Тело Яны нашли в деревне, а убийца написал явку с повинной": подробности гибели 19-летней екатеринбурженки

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Теги: Яна Смирнова, убийство



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