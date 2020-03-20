"Тело Яны нашли в деревне, а убийца написал явку с повинной": подробности гибели 19-летней екатеринбурженки

Накануне.RU стали известны первые сведения о гибели 19-летней Яны Смирновой. Девушку нашли мертвой сегодня утром. Как рассказали нам подруги убитой, ее тело было найдено полицейскими.

"Нашу подругу убили. Пока мы знаем только то, что это сделал знакомый, с которым Яна проводила последнее время. Нам сказали, что он уже задержан", - рассказала одна из приятельниц погибшей.

Кроме того нашему агентству стало известно о том, что тело было обнаружено в деревушке в 30 км от уральской столицы.

"Парень, убивший Яну, сам написал явку с повинной", - сказала еще одна собеседница Накануне.RU.

Юная екатеринбурженка пропала в конце февраля этого года. Пропавшую искали активисты поискового отряда "Лиза Алерт".

В пресс-службе регионального Следственного комитета пока воздерживаются от комментариев.