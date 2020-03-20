На ремонт объектов ансамбля тобольского Кремля выделят 45,5 миллионов

Тюменские власти планируют потратить 45,5 млн руб. на выполнение ремонтных работ на объектах ансамбля Кремля и Менового двора в Тобольске, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий аукцион размещен на сайте государственных закупок. Заказчиком является "Тюменское музейно-просветительское объединение".

Как следует из аукционной документации, подрядчик должен будет до 1 сентября 2020 г. провести работы по сохранению части объектов культурного наследия, входящих в состав Кремля, а также благоустроить прилегающую территорию – отремонтировать фасады, ограждения, ливневую канализацию, опоры и наружное освещение.

Аукцион состоится 1 апреля 2020 г.

Отметим, что объект является культурным наследием федерального значения.