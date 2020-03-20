30 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2019) | Фото: Накануне.RU

Набиуллина: Психологического порога курса рубля нет

Эльвира Набиуллина не стала комментировать курс рубля по отношению к доллару и евро, аргументировав это тем, что курс является плавающим. По ее словам, нет также никакого психологического порога, после превышения которого регулятор начнет принимать экстренные меры. "Мы мониторим ситуация на валютных и вообще всех рынках, у нас есть полный арсенал инструментов, чтобы в случае необходимости их применить", - заявила глава Центробанка на пресс-конференции по случаю заседания совета директоров.

Председатель ЦБ прокомментировала возможность дальнейшего изменения ключевой ставки, которая 20 марта, как известно, осталась на прежнем уровне – 6%. "Вопрос повышения ставки с повестки не снят. При этом мы видим в среднесрочной перспективе и возможность снижения ставки. Существует много сценариев действий по ставке. Внеочередное заседание на то и внеочередное, что нельзя сказать, когда оно потребуется – не будем исключать. Мы будем отслеживать риски, на ближайших заседаниях этот вопрос может быть рассмотрен", - заявила Набиуллина.

Пик отклонения инфляции от базового прогноза, по мнению Набиуллиной, придется на первый квартал 2021 года, это связано с лагами переноса текущего курса. Но при этом регулятор не считает, что это превышение будет значительным.

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Набиуллина: Психологического порога курса рубля нет

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Теги: эльвира набиуллина, инфляция, курс рубля, курс доллара, цб



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