Стали известны подробности о пострадавших при взрыве газа в Перми

Стали известны подробности о пострадавших при взрыве газа, в доме №3 по Чернышевского, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации пресс-службы краевого минздрава, пострадавших было четверо. Один от госпитализации отказался. В больницы были отправлены три человека: двое мужчин и женщина.

40-лений мужчина был госпитализирован в ожоговый центр Гринберга, 66-летний с отравлением продуктами горения помещен в городскую больницу им. Тверье, 72-летняя женщина с черепно-мозговой травмой также была доставлена в больницу им. Тверье.

Напомним, после взрыва в квартире начался пожар. В 12.52 огонь локализован, в 13.05 ликвидировано открытое горение. Один человек погиб. Разрушений несущих конструкций нет.

Побывавший на месте трагедии глава города Дмитрий Самойлов написал в своем Instagram, что идет обследование дома. Пункт временного размещения организован в гимназии №33. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".