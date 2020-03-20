В России зафиксировано 54 новых случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 54 новых случаев коронавирусной инфекции, заболели жители девяти регионов.
Распределение по регионам выглядит следующим образом:
1. Москва - 33
2. Республика Саха (Якутия) - 6
3. Санкт-Петербург - 4
4. Самарская область - 4
5. Кировская область - 2
6. Новосибирская область - 2
7. Московская область - 1
8. Ульяновская область - 1
9. Тюменская область - 1
Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 69 075 человек, по состоянию на 19.03.2020 под контролем остаются 27 487 человек.
Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.