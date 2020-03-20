В России зафиксировано 54 новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировано 54 новых случаев коронавирусной инфекции, заболели жители девяти регионов.

Распределение по регионам выглядит следующим образом:

1. Москва - 33

2. Республика Саха (Якутия) - 6

3. Санкт-Петербург - 4

4. Самарская область - 4

5. Кировская область - 2

6. Новосибирская область - 2

7. Московская область - 1

8. Ульяновская область - 1

9. Тюменская область - 1

Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 69 075 человек, по состоянию на 19.03.2020 под контролем остаются 27 487 человек.

Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.