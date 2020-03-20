ЦБ не исключает расширения мер поддержки населения, но не допустит "кредитной кабалы"

Центральный банк России не видит необходимости сейчас снижать обязательные резервные требования, ставки по отчислениям в соцфонды и т.д. Об этом во время пресс-конференции сообщила глава ЦБР Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что в 2014 году регулятор поддерживал социальные институты, сейчас же он хочет "поддержать и стимулировать банки кредитовать экономику, бизнес и граждан". "Необходимости поддерживать финансовую устойчивость нет", - подчеркнула Набиуллина.

О нынешнем пакете мер поддержки она сказала, что он, вполне возможно, будет уточняться и расширяться. "Пока мы сконцентрировались на том, что очевидно. У правительства тоже есть свои меры поддержки. Мы исходим из того, что банки, финансовые институты, будут учитывать сложные ситуации, в которые могут попасть их клиенты. Мы даем стимулы своей регуляторикой. В потребительском кредитовании надо посмотреть на ситуацию, надо посмотреть на данные. Но мы не считаем правильным поддерживать спрос ценой того, чтобы люди с плохой кредитной историей брали еще и еще кредиты. Мы не должны допустить, чтобы уже закредитованные люди влезали в кредитную кабалу", - пояснила Набиуллина.

Также она рассказала, что власти пока не рассматривают в качестве меры поддержки населения прямые выплаты гражданам (в США, например, государство собирается выплатить всем взрослым по $1000).