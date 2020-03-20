ЦБ не исключает расширения мер поддержки населения, но не допустит "кредитной кабалы"

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Реклама займов денег (2019) | Фото: Накануне.RU

ЦБ не исключает расширения мер поддержки населения, но не допустит "кредитной кабалы"

Центральный банк России не видит необходимости сейчас снижать обязательные резервные требования, ставки по отчислениям в соцфонды и т.д. Об этом во время пресс-конференции сообщила глава ЦБР Эльвира Набиуллина.
Читайте также:

Она отметила, что в 2014 году регулятор поддерживал социальные институты, сейчас же он хочет "поддержать и стимулировать банки кредитовать экономику, бизнес и граждан". "Необходимости поддерживать финансовую устойчивость нет", - подчеркнула Набиуллина.

О нынешнем пакете мер поддержки она сказала, что он, вполне возможно, будет уточняться и расширяться. "Пока мы сконцентрировались на том, что очевидно. У правительства тоже есть свои меры поддержки. Мы исходим из того, что банки, финансовые институты, будут учитывать сложные ситуации, в которые могут попасть их клиенты. Мы даем стимулы своей регуляторикой. В потребительском кредитовании надо посмотреть на ситуацию, надо посмотреть на данные. Но мы не считаем правильным поддерживать спрос ценой того, чтобы люди с плохой кредитной историей брали еще и еще кредиты. Мы не должны допустить, чтобы уже закредитованные люди влезали в кредитную кабалу", - пояснила Набиуллина.

Также она рассказала, что власти пока не рассматривают в качестве меры поддержки населения прямые выплаты гражданам (в США, например, государство собирается выплатить всем взрослым по $1000).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЦБ не исключает расширения мер поддержки населения, но не допустит "кредитной кабалы"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: меры поддержки, центральный банк, эльвира набиуллина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.03.2020 15:23 Мск Набиуллина не считает, что в 2020 году страну ждет рецессия

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети