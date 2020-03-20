30 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Суд в Челябинске отправил на принудительное лечение женщину, убившую отца

Челябинский областной суд отправил на принудительное лечение жительницу Златоуста за убийство отца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Женщина страдает хроническим психическим расстройством. Она жила в квартире со своим тяжелобольным 91-летним отцом и ухаживала за ним. Сам он не мог себя обслуживать и самостоятельно передвигаться по квартире.

15 января прошлого года подсудимая задушила своего отца. После убийства она позвонила родственникам, участковому терапевту и полиции и сообщила о смерти мужчины.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы женщина признана не вменяемой и освобождена от уголовной ответственности. Суд назначил ей принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа.

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Суд в Челябинске отправил на принудительное лечение женщину, убившую отца

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Теги: суд, убийство, приговор, принудительное лечение,



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