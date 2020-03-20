Мишустин заявил о разработке российскими учеными шести препаратов для лечения коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что российские ученые создали шесть препаратов для лечения коронавируса, об этом пишет Mash.

Премьер отметил, что ученые сейчас работают над подтверждением показателей эффективности этих лекарств.

Напомним, в России официально зарегистрировано пока 199 случаях коронавируса, 9 человек уже вылечились. В мире зафиксировано около 210 тыс. заболевших, 9 тыс из них скончались от болезни.