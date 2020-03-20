В Свердловской области вводятся новые ограничения из-за ситуации с коронавируом

В Свердловской области вводятся новые ограничения из-за ситуации со вспышкой китайского коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, губернатор Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос ограничения работы детских зон, фудкортов и развлекательных центров. Речь идет о том, чтобы в условиях распространения коронавируса обезопасить посетителей, особенно детей.

Напомним, на этой неделе в Свердловской области был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Официально в регионе насчитывается шестеро заболевших.

Ранее сообщалось, что торговые центры закрываться не будут. Также не будет приостановлена работа метро.