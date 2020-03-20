Набиуллина не считает, что в 2020 году страну ждет рецессия

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает, что в 2020 году рецессии не будет. "Обычно рецессией называют ситуацию с падением экономики два квартала подряд или больше. Темпы роста в этом году могут замедляться, во втором квартале они точно будут меньше, чем в первом, но годовой рост экономики, скорее всего, будет положительным. В третьем квартале мы предполагаем, что будет стабилизация", - рассказала глава ЦБ на пресс-конференции.

"На наш взгляд, не факт, что по итогам года будет экономический спад. Сейчас мы будем уточнять наш прогноз, 24 апреля мы предоставим его. Сейчас ситуация развивается с большим отклонением от нашего базового прогноза", - отметила Набиуллина.

Она также не стала называть текущий период кризисом, заметив, что давать названия таким временным промежуткам лучше по их завершению.