30 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: ЦБР

Набиуллина: "ЦБ рассматривал три варианта действий с ключевой ставкой, такое бывает редко"

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина прокомментировала сегодняшнее заседание совета директоров Банка России.
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"С прошлого заседания совета директоров ситуация кардинально изменилась. Совет директоров сегодня прошел нестандартно. Мы рассматривали разнонаправленные варианты и решения. Также мы приняли решения, направленные на поддержку населения и бизнеса", - отметила Набиуллина на пресс-конференции.

"Мы рассматривали, что редко бывает, три варианта: снизить, повысить и оставить без изменения. В пользу первого варианта говорили дезинфляционные факторы, мы можем увидеть замедление роста спроса. Было бы допустимо снизить ставку уже сейчас. Однако краткосрочные факторы сместились в сторону проинфляционных рисков. Для стабилизации показано повышение ставок. Сохранение ставки на прежнем уровне балансирует те и другие риски", - заявила глава регулятора.

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Набиуллина: "ЦБ рассматривал три варианта действий с ключевой ставкой, такое бывает редко"

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Теги: цб рф, эльвира набиуллина, ключевая ставка, курс рубля, экономика



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