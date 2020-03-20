Набиуллина: "ЦБ рассматривал три варианта действий с ключевой ставкой, такое бывает редко"

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина прокомментировала сегодняшнее заседание совета директоров Банка России.

"С прошлого заседания совета директоров ситуация кардинально изменилась. Совет директоров сегодня прошел нестандартно. Мы рассматривали разнонаправленные варианты и решения. Также мы приняли решения, направленные на поддержку населения и бизнеса", - отметила Набиуллина на пресс-конференции.

"Мы рассматривали, что редко бывает, три варианта: снизить, повысить и оставить без изменения. В пользу первого варианта говорили дезинфляционные факторы, мы можем увидеть замедление роста спроса. Было бы допустимо снизить ставку уже сейчас. Однако краткосрочные факторы сместились в сторону проинфляционных рисков. Для стабилизации показано повышение ставок. Сохранение ставки на прежнем уровне балансирует те и другие риски", - заявила глава регулятора.