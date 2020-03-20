Министерство просвещения РФ рекомендует сделать уроки на дистанционном обучении по 30 минут

Министерство просвещения России рекомендует на дистанционной форме обучения учащихся сделать детям и подросткам уроки продолжительностью не дольше 30 минут, рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Напомним, с 23 марта до 12 апреля из-за коронавируса все школы, колледжи и училища переводят на дистанционную форму обучения.

Родители должны написать заявление в письменном виде, чтобы ребенок смог учиться дистанционно. Расписание занятий школа на каждый учебный день должна формировать в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине.