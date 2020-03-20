30 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Греча (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске всё спокойно. Общественники проверили продуктовые магазины и не нашли дефицита

Члены Общественной палаты Нижневартовска отправились в "продуктовый" рейд выяснить, как обстоят дела с продуктами в магазинах. Общественники прошлись по торговым точкам, пообщались с сотрудниками и покупателями, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Активисты зашли в два филиала сети "Магнит" (Мира, 1 и Дружбы народов, 14) и один – "Пятерочки" (60 лет Октября, 80-А). Пустых полок они не увидели, панических настроений – тоже.

"Продукты в магазинах есть. Поставки, как нам сказали, увеличены почти на треть. Можно не закупаться впрок. Перебоев не будет", - сказал член Общественной палаты города Николай Молоков.

Сотрудники торговых точек отметили, что "спрос повышенный, но дефицита нет". Такие рейды члены Общественной палаты планируют проводить еженедельно.

Напомним, в Югре держат на контроле ситуацию с обеспечением продуктами питания и их безопасностью на фоне борьбы с новым заболеванием. Активная работа ведется по всем направлениям: здравоохранение, социальная сфера, образование, транспорт и многие другие. Об этом было заявлено 19 марта на прошедшем в Сургуте заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Глава региона Наталья Комарова заявила, что объявленный в округе режим повышенной готовности – гибкий инструмент, и меры могут меняться в зависимости от ситуации.

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В Нижневартовске всё спокойно. Общественники проверили продуктовые магазины и не нашли дефицита

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Теги: Общественная палата Нижневартовска, продукты, полки, магазин, Магнит, Пятёрочка



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