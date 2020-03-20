30 Сентября 2020
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Экономика В России
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Эксперт: Предложение реструктуризировать долги больных коронавирусом - дань моде

Банк России сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 6%, на повестке деятельности ЦБ отразилась и вспышка коронавируса. Финансовый регулятор утвердил пакет мер по поддержке физических лиц и компаний, в котором предложил банкам реструктурировать кредиты заболевших COVID-19.
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Экономист Василий Колташов считает, что подобная мера выглядит примерно как приглашение заразиться коронавирусом. "Думаю, могут специально сдавать положительные тесты. Надеюсь, не появится специально такой услуги, как "заразиться коронавирусом накануне банковской подачи документов", - рассказал он Накануне.RU.

По мнению эксперта, данная мера экономического значения не имеет, потому что у нас нет массового заражения коронавирусом и это, конечно, никого не спасает. Скорее это дань моде и времени.

Непонятно, почему из всех заболеваний выделяется именно коронавирус. Разве легче тем, кто не сможет выплачивать кредиты, лишившись трудоспособности по какой-то другой причине?

Василий Колташов отмечает, что в реальности сейчас было бы полезнее заморозить платежи по кредитам для всех: и заразившихся, и не заразившихся.

"Очень тяжёлая экономическая ситуация складывается. Дело даже не в рубле, а в общем замирании экономической жизни. В такой ситуации нужно уменьшить давление на домашние хозяйства, а значит, нужно реструктуризировать долги не больным коронавирусом, а в связи с коронавирусом как можно более широкому кругу лиц, а по ипотечным кредитам уменьшать проценты по кредитам", - заключил эксперт.

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Эксперт: Предложение реструктуризировать долги больных коронавирусом - дань моде

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Теги: Коронавирус. ЦБ, Василий Колташов



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