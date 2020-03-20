В свердловской прокуратуре объяснили, как детям получить маткапитал, если их родители лишены прав

В прокуратуре Свердловской области разъяснили правила получения материнского капитала в случае, если родители лишены родительских прав.

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Только в 2019 году на Среднем Урале по решениям судов горе-родители были лишены прав в отношении 637 детей.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева, в подобных ситуациях органы опеки и попечительства обязательно должны устанавливать наличие у таких детей права на получение материнского капитала, разъяснять такое право опекунам и попечителям, принимать меры к его оформлению.

"Например, в прошлом году в одном из городов нашего региона по иску прокурора суд признал в равных долях право двух малолетних братьев на материнский капитал. В отношении этих детей мать-одиночка, которая в свое время не воспользовалась правом на маткапитал, была лишена родительских прав. А их опекуну, действовавшему в интересах детей, территориальным органом ПФР было незаконно отказано в выдаче сертификата. И такие факты не единичны, аналогичные случаи выявлены и в других регионах - Новгородской, Кемеровской областях", - отметила Вероника Гурышева.

В прокуратуре добавили, что первоисточником в вопросах материнского капитала является федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 № 256-ФЗ (с изменениями и дополнениями).