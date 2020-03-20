В свердловской прокуратуре объяснили, как детям получить маткапитал, если их родители лишены прав

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Литературный квартал в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

В свердловской прокуратуре объяснили, как детям получить маткапитал, если их родители лишены прав

В прокуратуре Свердловской области разъяснили правила получения материнского капитала в случае, если родители лишены родительских прав.
Читайте также:

Только в 2019 году на Среднем Урале по решениям судов горе-родители были лишены прав в отношении 637 детей.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева, в подобных ситуациях органы опеки и попечительства обязательно должны устанавливать наличие у таких детей права на получение материнского капитала, разъяснять такое право опекунам и попечителям, принимать меры к его оформлению.

"Например, в прошлом году в одном из городов нашего региона по иску прокурора суд признал в равных долях право двух малолетних братьев на материнский капитал. В отношении этих детей мать-одиночка, которая в свое время не воспользовалась правом на маткапитал, была лишена родительских прав. А их опекуну, действовавшему в интересах детей, территориальным органом ПФР было незаконно отказано в выдаче сертификата. И такие факты не единичны, аналогичные случаи выявлены и в других регионах - Новгородской, Кемеровской областях", - отметила Вероника Гурышева.

В прокуратуре добавили, что первоисточником в вопросах материнского капитала является федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 № 256-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В свердловской прокуратуре объяснили, как детям получить маткапитал, если их родители лишены прав

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: материнский капитал, Свердловская область, правила, получение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети