Жителей Тюменской области, избегающих "коронавирусного" домашнего карантина, ждёт принудительная госпитализация

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл заседание штаба по профилактике коронавируса. Разговор шёл об эффективности принятых мер и взаимодействии в работе по профилактике распространения инфекции. По мнению глав региона, результативность борьбы будет зависеть от действий на уровне регионов, в том числе ответственном исполнении всех предписаний и рекомендаций предприятиями, организациями и самими гражданами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Сегодня на особом контроле – выявление прибывающих из эпидемиологически неблагополучных стран и соблюдение ими 14-дневного карантина. За нарушение предписания Роспотребнадзора о домашнем карантине каждый гражданин может быть привлечен к административной ответственности или принудительно госпитализирован. По мнению Моора, самый эффективный механизм борьбы с инфекцией — минимизация общения между людьми. Это существенно снижает риски распространения коронавируса.

Напомним, в середине февраля стало известно, что Роспотребнадзор планирует ужесточить наказание за побег из карантина. Подобный случай произошёл, например, в Крыму.