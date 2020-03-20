Бесплатные переводы и реструктуризация долгов: как ЦБ будет помогать россиянам в кризис

Центральный банк России опубликовал список мер по поддержке населения и бизнеса в условиях экономического спада и эпидемии коронавируса.

Гражданам регулятор готов позволить беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы. С 1 мая бесплатными будут переводы в системе быстрых платежей (по номеру телефона) до 100 тыс. руб. в месяц. За большие суммы будут брать не более 0,5% от суммы перевода, но и не более 1500 руб.

Также ЦБ прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при оплате картами онлайн-покупок.

Ранее регулятор рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать долги россиян и не назначать пени и штрафы, если клиенты официально подтвердят, что больны коронавирусом.