В правительстве Прикамья произошли кадровые перестановки

Экс-министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрей Кокорев с сегодняшнего дня назначен министром ЖКХ Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Бывший министр ЖКХ Александр Шицын был отправлен в отставку. Напомним, пост министра он занимал с октября 2018 г. До этого был депутатом краевого заксобрания. По предварительным данным, он может стать помощником губернатора по вопросам развития Кизеловского угольного бассейна.