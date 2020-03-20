30 Сентября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Санкт-Петербурге опровергли фейковые новости в соцсетях о якобы смерти пенсионерки от коронавируса

В Санкт-Петербурге никто не умирал от коронавируса - все сообщения в социальных сетях, которые начали распространяться 20 марта, являются фейковыми, такой информацией поделился Оперативный штаб северной столицы.

Ранее кто-то пустил слух о том, что в Боткинской больнице якобы скончалась от коронавируса женщина.

"Это неправда", - отметил главврач больницы Денис Гусев.

На настоящий момент в больнице имени Боткина находится 321 пациент, из них 18 детей. Всех их обследуют, состояние у всех удовлетворительное.

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В Санкт-Петербурге опровергли фейковые новости в соцсетях о якобы смерти пенсионерки от коронавируса

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Теги: Санкт-Петербург, Оперативный штаб, коронавирус, смерть, опровержение



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