30 Сентября 2020
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Польша, граница, Россия, Прибалтика, Калининградская область (2016) | Фото: osvezitel.ga

В Калининградской области ответили на инициативу варшавской прессы присоединить регион к Польше

Из-за коронавируса Калининградская область может присоединиться к Польше, так как запасов продуктов там хватит на 30 дней в случае полной изоляции от "большой" России - так считают авторы польской газеты "Wyborcza".

В Калининграде уже ответили на такую инициативу польской стороны - глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков отметил, что власти не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей польского издания.

"Никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется", - добавил Лысков, которого цитирует РИА "Новости".

Материал газеты посвящен пандемии коронавируса. Там сообщается, что Польша и Литва временно закрыли границы и Калининградская область оказалась в полуизоляции.

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В Калининградской области ответили на инициативу варшавской прессы присоединить регион к Польше

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Теги: Польша, Калининград, коронавирус



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