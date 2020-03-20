В Калининградской области ответили на инициативу варшавской прессы присоединить регион к Польше

Из-за коронавируса Калининградская область может присоединиться к Польше, так как запасов продуктов там хватит на 30 дней в случае полной изоляции от "большой" России - так считают авторы польской газеты "Wyborcza".

В Калининграде уже ответили на такую инициативу польской стороны - глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков отметил, что власти не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей польского издания.

"Никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется", - добавил Лысков, которого цитирует РИА "Новости".

Материал газеты посвящен пандемии коронавируса. Там сообщается, что Польша и Литва временно закрыли границы и Калининградская область оказалась в полуизоляции.