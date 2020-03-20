На МУП "Водоканал" уральского города скопились крупные долги по зарплате

Прокуратура выявила долги по зарплате на МУП "Водоканал" уральского города Богданович.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что перед 123 работниками данного предприятия за январь 2020 года образовалась задолженность по заработной плате свыше 2,5 млн рублей. После этого городской прокурор внес представление директору МУП с требованием устранения нарушений закона.

По результатам его рассмотрения ответственный сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности, а задолженность по зарплате - выплачена в полном объеме. Кроме этого, работникам выплатили компенсации за задержку.

Напомним, ранее у прокуратуры возникали претензии и к "Водоканалу" Екатеринбурга.