Запад пытается обвинить Китай в своих неудачах по борьбе с коронавирусом

После обвинений Китая в бездействии в начале эпидемии коронавируса и появления конспирологических теорий о том, будто вирус действует только на азиатов, Запад сейчас начал обвинять Пекин в том, что эпидемию не удалось предотвратить по всему миру.

С обвинениями Китая в распространении эпидемии выступил лично президент США Дональд Трамп.

Как передаёт Infox, хозяин Белого Дома даже усомнился в том, что китайскому руководству удалось прекратить распространение болезни на своей территории.

Задаваемая американским лидером "редакционная политика" расходится не только в западной прессе, но и в Китае, где она распространяется, несмотря на цензуру. В материковой части КНР заявления о "вине Китая" стараются пресекать, но тем не менее они закрепляются в Гонконге и на Тайване.

Напомним, в Китае опубликовали подробности разговора председателя Си Цзиньпина с президентом Владимиром Путиным. Сообщается, что российский лидер назвал действия Китая ответом на "провокации и очернения со стороны третьих стран".