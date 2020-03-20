Израильский политолог назвал поведение европейцев смертью европейской культуры

Паника в Европе в связи с коронавирусом свидетельствует о том, что европейские страны уже не являются странами высокой культуры. Об этом написал в Facebook израильский политолог Соломон Манн.

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"Когда народ ломится в супермаркеты в богатых и сытых странах и сметает с полок все, что есть... это род первобытной дикости и абсолютной безответственности", - написал Манн.

Он добавил, что это плоды европейской свободы, когда права не подкрепляются обязанностью и когда гражданин считает, что он никому и ничего не должен, а ему должно государство.

"Это все, что осталось от величавого, чопорного Лондона викторианской эпохи. Жалкое зрелище", - подытожил политолог.

Ранее Европа обвинила Россию в информационной кампании против Запада под предлогом коронавируса. Якобы Россия стремится посеять панику в Европе и "обострить кризис здравоохранения в западных странах" и тем самым "помешать эффективному ответу" на эпидемию.