ЦБ: инфляцию увеличили россияне, скупающие гречку и туалетную бумагу

Хотя в Центральном банке в целом рассчитывают на то, что инфляция замедлится вместе с замедлением спроса на товары и услуги, кратковременным проинфляционным риском регулятор назвал "временное увеличение текущего спроса на отдельные товары и услуги в связи с формированием населением запасов". Вероятно, речь идет о гречке и туалетной бумаге, которые россияне начали скупать в магазинах.

"В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в релизе банка по итогам совета директоров. Он, напомним, оставил ключевую ставку на текущем уровне в 6%.