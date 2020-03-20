30 Сентября 2020
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Общество Пермский край
счетчики воды, трубы, жкх (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Жители Пермского края переходят на онлайн оплату ЖКУ

Пермякам рекомендуют переходить на онлайн оплату жилищно-коммунальных услуг. В связи с нарастающей пандемией коронавирусной инфекции министерство ЖКХ Пермского края советует воздержаться от посещения ресурсоснабжающих офисов и производить оплату через сайты или мессенджер Viber.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, несмотря на предостережения министерства жилищно-коммунального хозяйства, региональные организации продолжат работать в штатном режиме.

Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, люди, вынужденные находиться на домашнем карантине, все так же должны быть обеспечены всеми коммунальными услугами. "В домах должен быть свет, газ, вода, тепло, мусор должен вывозиться. Всё должно работать четко, в интересах людей", – обозначил глава региона на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Жители Прикамья могут оплатить ЖКУ на сайте "КРЦ-Прикамье" в личном кабинете. Форма обратной связи и личный кабинет налажены и на сайтах крупнейших региональных ресурсоснабжающих организаций: "Пермэнергобсыт", "Т-Плюс", ПСК, "Новогор-Прикамье", а также регионального оператора по обращению с ТКО ПКГУП "Теплоэнерго". Помимо этого, пермяки могут осуществить оплату через чат-бота в мессенджере Viber.

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Жители Пермского края переходят на онлайн оплату ЖКУ

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Теги: Коронавирус, онлайн оплата, ЖКХ, ЖКУ



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