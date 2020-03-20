Пункт временного размещения жителей пермского дома, где взорвался газ, создан в гимназии №33

В Перми создан пункт временного размещения жителей дома №3 по Чернышевского, где взорвался газ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, после взрыва в квартире начался пожар. В 12.52 огонь локализован, в 13.05 ликвидировано открытое горение. Один человек погиб. Трое пострадавших госпитализированы. Разрушений несущих конструкций нет.

Побывавший на месте трагедии глава города Дмитрий Самойлов написал в своём Instagram, что идёт обследование дома. Пункт временного размещения организован в гимназии №33.

"Распорядился подготовить маневренный фонд на Народовольческой для приёма людей, если потребуется. Вечером администрация Свердловского района проведет встречу с жителями дома, где ответит на все вопросы. Необходимо оказать максимальную помощь всем пострадавшим. Все соответствующие поручения даны", - отметил Самойлов.

В краевом управлении СК Накануне.RU сообщили, что по факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".