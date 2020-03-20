Инфляция в 2020 году может временно превысить 4% - ЦБ

Центральный банк России 20 марта не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 6% (до этого полгода ставка планомерно снижалась).

В комментарии к решению совета директоров регулятора говорится об инфляции. Она, по мнению, финансовых властей, может в 2020 году "временно превысить целевой уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году".

"Временное ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы будет вызвано произошедшим в феврале—марте ослаблением рубля, которое связано с изменением внешних условий: ухудшением ситуации на глобальных финансовых рынках в связи с угрозой рецессии в мировой экономике на фоне эпидемии коронавируса и резким снижением цен на рынке нефти. Произошедшее ослабление рубля и последующее повышение темпов роста потребительских цен могут вызвать временное увеличение инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - считают в ЦБ.

При этом в банке полагают, что падение внутреннего и внешнего спроса "значимо" сдержит инфляцию.